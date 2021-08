Taliban blijft aan verschroeiend tempo oprukken: NAVO komt met spoed bij elkaar

Met Tarin Kowt in de provincie Uruzgan en Qalat in de provincie Zaboel hebben de militant-islamitische taliban nog twee provinciehoofdsteden in het zuiden van Afghanistan in handen gekregen. Dat is vrijdag door plaatselijke functionarissen bevestigd aan het Duitse persagentschap DPA. Beide steden zouden zonder geweld aan de islamisten zijn overgedragen. Zo hebben de taliban in een week tijd 18 van de 34 provinciehoofdsteden ingenomen.