Dopamine dressing: dé trend op de modeweek in Kopenhagen

Tijdens de modeweek dook één grote trend op: dopamine dressing. Die valt heel simpel te vertalen als gekleed gaan in ultra kleurrijke mode - denk felle tinten oranje, groen en blauw - die ons gelukkiger maken in deze sluimerende sombere tijden. Want dopamine staat ook beter bekend als het ‘gelukshormoon’. Een overzicht van de vrolijkste outfits op de catwalk én in de straten van Kopenhagen met nieuwe lentemode. Kopieer de stijl gerust zelf om ook ons straatbeeld de komende tijd wat meer kleur te geven.