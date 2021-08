Tennisclub doet verhaal na overlijden Franck Berrier tijdens partijtje padel: “Hij zakte plots in elkaar”

De Belgische voetbalwereld is in rouw. Franck Berrier (ex-speler van onder anderen KV Oostende, Zulte Waregem en KV Mechelen) overleed donderdag op amper 37-jarige leeftijd.

De gewezen middenvelder liet het leven op de terreinen van tennisclub TC Kortemark langs de Torhoutstraat. Hij was daar padel aan het spelen.

“Wij werden op de hoogte gebracht van het spijtige overlijden van oud-voetballer Franck Berrier”, zegt schepen van sport Stefaan Vercooren (Open Vld) van de gemeente Kortemark. “Meneer Berrier was donderdagavond met een gezelschap bezig met een partijtje padel op de terreinen van tennisclub TC Kortemark. Donderdagavond laat zakte de man plots in elkaar tijdens de kampwissel na een partijtje padel. Er werd vanuit de club erg snel gereageerd en het AED-toestel (Automatische Externe Defibrillator, red.) dat in de nabijheid was, kon onmiddellijk ingezet worden. Ook de hulpdiensten werden meteen verwittigd.”

“Tot de aankomst van de MUG-dienst ongeveer twaalf minuten na de oproep werd meneer Berrier verzorgd door mensen in de tennisclub. Daarna werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Deze ochtend kregen wij en de mensen van de tennisclub echter het spijtige nieuws dat hij het niet gehaald heeft. We leven mee met zijn familie en naasten”, klinkt het nog.

© Simon Mouton

Zijn ex-club KV Oostende maakte het trieste nieuws vrijdag bekend. “Met grote droefenis en verslagenheid vernemen we het overlijden van clubicoon Franck Berrier. Hij overleed na een hartstilstand tijdens het sporten”, klonk het bij KVO. “Essevee vernam met grote droefenis het overlijden van Franck Berrier”, meldt Zulte Waregem, zijn eerste club in België. “We wensen de familie van Franck heel veel sterkte in deze moeilijke periode.”