Radja Nainggolan kiest voor Antwerp: “Geen keuze tegen Beerschot-fans, maar voor mezelf”

De transfer van Radja Nainggolan zal in Antwerpen heel wat losmaken, want hij is ambassadeur bij Beerschot - de stadsrivaal van Antwerp, waar hij op het punt staat een contract te tekenen. “Ik ben opgegroeid in Beerschot en zal de club altijd dankbaar zijn, maar in een carrière moet je soms keuzes maken”, vertelde Nainggolan daarover voor de camera’s van Sporza.