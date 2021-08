Opzij, opzij, opzij, Kim Kardashian: daar komt de nieuwe generatie influencers

Volgens trendwatchers zijn influencers à la Kim Kardashian over hun hoogtepunt heen. De reden? Mensen willen via sociale media geen show meer rond beauty- of modeproducten, maar snakken naar meer inhoud. Die krijgen ze van een nieuwe generatie influencers: de ‘genuinfluencer’, een groep die zich focust op authenticiteit en volgers wil informeren over belangrijke kwesties.

De term ‘genuinfluencers’ is bedacht door de trendvoorspellers van WGSN, voorheen bekend als het Worth Global Style Network, en is een verzamelnaam voor boegbeelden op sociale media die hun platforms voor iets anders gebruiken dan productplacement.

Ook het tijdschrift Vogue business had het in een recent artikel over deze generatie en tipt enkele namen om in de gaten te houden. Een van hen is genuinfluencer Munroe Bergdorf, een model en activist die raciale onrechtvaardigheid en LGBTQ+-rechten bespreekt. Verder duikt de naam van Frankie Bridge op, een voormalig zangeres die openhartig is over haar strijd tegen een depressie.

“Te ambitieus zijn wordt nu door velen van generatie Z als afstotend gezien”, aldus trendvoorspeller Geraldine Wharry in de Britse krant The Guardian. “Van influencers wordt verwacht dat ze echter zijn dan ooit. Ook transparantie is nodig.” Alessandro Bogliari, mede-oprichter van The influencer marketing factory denkt er hetzelfde over en duidt de pandemie aan als belangrijkste oorzaak van deze verschuiving. “In plaats van verhalen kijken van beroemdheden die hun volgers toespreken vanuit hun riante villa’s en zeggen dat “we allemaal in dezelfde moeilijke situatie zitten”, willen we een meer ‘normale’ band hebben met influencers die het ook effectief moeilijk hebben.