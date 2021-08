Max Verstappen: “Er zijn geen verschillende kampen binnen het Red Bull F1 team”

Max Verstappen wil niet gezegd hebben dat er in de Red Bull-garage een kamp Perez en een kamp Verstappen is, Red Bull werkt als een team om het kampioenschap binnen te halen.

“Wat belangrijk is, is dat we het team als één geheel kunnen laten samenwerken,” aldus Verstappen tegenover ‘Channel 4.’ “Beide kampen die helemaal samenwerken, ik noem het eigenlijk geen kampen, want die zijn er niet in ons team.”

Verstappen spreekt voormalig teamgenoot tegenDat is een ander verhaal dan wat Daniel Ricciardo eerder deze week vertelde. De Australiër vertelde dat hij zich ervan bewust was dat het team Verstappen misschien wel bevoordeelde en dat zorgde in 2018 voor spanningen tussen de twee kanten van Red Bull-garage.

Aan het einde van dat jaar trok Ricciardo richting Renault en passeerden Pierre Gasly en Alex Albon de revue als teamgenoot van Verstappen maar geen van de twee kon volgens de teamleiding constant goed genoeg presteren. Sinds dit jaar is Sergio Perez teamgenoot van de jonge Nederlander en de Mexicaan wist al wat punten te scoren voor het kampioenschap bij de constructeurs.

Sergio Perez is een geweldige teamgenoot“Hij is een geweldige aanwinst voor het team,” aldus Verstappen. “Het is heel belangrijk voor ons dat we met beide auto’s punten scoren. Het is ook goed om een uitdaging te hebben. Maar ik ben blij met Checo als teamgenoot, hij doet het goed.”

Voor Perez is het ondertussen afwachten tot Red Bull bekendmaakt of ze al dan niet verder gaan met elkaar na dit seizoen.

“Hoe eerder je je toekomst kent, hoe beter,” zei Perez onlangs in Hongarije tegen de media. ”Maar ik zit in een zeer comfortabele positie binnen het team, met mijn toekomst, dus er is niets om me zorgen over te maken.”

“Ik denk dat ik tegen België mijn toekomst zal kennen, dus ik ben er gerust in hoe de zaken ervoor staan en er is geen reden om elders te gaan kijken.”

Max Verstappen kiest zijn teamgenoot niet zelfVerstappen heeft al laten weten dat hij niet betrokken wil zijn over wie volgend jaar naast hem zal staan als tweede rijder bij Red Bull.

“Het maakt niet uit wie ik als teamgenoot heb,” verklaarde hij. ”Ik geloof altijd in mezelf en ik heb er vertrouwen in dat ik altijd goed werk kan leveren, dus het maakt niet uit wie ze naast me zetten.”

Maar de volgende weken heeft Verstappen wat tijd om tot rust te komen, samen met zijn vriendin Kelly Piquet. Het maakt voor hem naar eigen zeggen niet zoveel uit dat ze de dochter is van drievoudig wereldkampioen Formule 1 Nelson Piquet.

“Natuurlijk is hij een legende in de Formule 1. Maar het is mijn eigen carrière, ik maak mijn eigen keuzes en ik zal mezelf nooit vergelijken met andere rijders. Dat past gewoon beter bij mij.”