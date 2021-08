Kindergemeenteraad frist elektriciteitskasten op

“Het is niet alleen belangrijk om onze kinderen aan te leren wat democratie is. Ze de kans geven om hieraan deel te nemen en ervaring op te doen, is minstens even belangrijk”, zegt burgemeester Patrick Dewael. “Een kindergemeenteraad is bij uitstek een veel gebruikte methodiek om kinderparticipatie binnen de stad te organiseren. Het geeft jonge kinderen een kans om een schakel te zijn in beslissingsprocessen die hen aanbelangen.”

“Via de wekelijkse Teams-vergaderingen werd er gezocht naar een project om onze stad nog mooier en aantrekkelijker te maken”, zegt schepen van Jeugd An Christiaens. “Uit de verschillende ideeën werd ervoor gekozen om een aantal elektriciteitskasten te verfraaien. Eenmaal het idee duidelijk was, gingen de jongeren op zoek naar welke kasten ze onder handen wilden nemen. ”

“We hebben ervoor gekozen om elektriciteitskasten te pimpen”, zeggen Lien Briers en Mirthe Ernots van het J-Team. “Met deze actie willen we de stad nog vrolijker maken, zeker nu er ook kleurrijke lampionnen in de stad hangen. En we fleuren de mensen ook meteen wat op. Want als je naar huis gaat na een vermoeiende werkdag en je ziet deze kleurrijke elektriciteitskasten, dan word je alvast vrolijker.”

Elke kast krijgt een uniek ontwerp dat te maken heeft met de omgeving waar het zich bevind. Zo zal er bijvoorbeeld aan de Sint-Maternuswal een ontwerp gemaakt worden in het teken van de brandweer of iets met treinen aan de spoorwegbrug over de Jaminéstraat. In totaal zullen er elf kasten verfraaid worden.