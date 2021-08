De Oude Markt feest weer

Het was een mooie traditie, de jaarlijkse barbecue van de sympathieke buurtgemeenschap van de Oude Markt aan het vroegere gemeentehuis. Helaas, in 2019 was het noppes omwille van corona. Nu de maatregelen versoepeld zijn, werd geen ogenblik geaarzeld om de traditie in ere te herstellen.

Voorzitter Hilde Theunissen mocht meer dan 40 bewoners verwelkomen op de receptie waar – in open lucht en met respect voor de afstand - ervaringen van het voorbije jaar uitgewisseld werden. De barbecue, in eigen beheer, was het hoogtepunt van de avond. Je zag dat het de mensen goed deed om weer eens gewoon samen te zijn met een lekker hapje en een drankje. Een korte regenbui kon de pret niet drukken, want alle voorzieningen waren getroffen om zelfs daaraan het hoofd te bieden. De lekkere barbecue, het heerlijk glas frisse wijn, het gesmaakte dessert en veel gezellige babbels zorgden voor een heerlijke avond en herstelden een mooie traditie in ere.