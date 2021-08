In ons livecenter hoeft u ook dit weekend niets te missen van het sportnieuws uit Limburg en ver daarbuiten. U zit bij ons onder meer op de eerste rij voor de wedstrijden KRC Genk - OH Leuven, Eupen - STVV en Lommel - Waasland-Beveren. Verder volgen wij de eerste oefenpot van Hubo Limburg United, het BK motorcross in Balen en uiteraard de ritten in de Ronde van Polen, Denemarken én de start van de Vuelta. Volg het hier live!