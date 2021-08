In opspraak gekomen olympisch kampioen Marcell Jacobs komt dit jaar niet meer in actie: “Hij zou alleen maar risico lopen”

Lamont Marcell Jacobs, die zich op de voorbije Olympische Spelen in Tokio tot olympisch kampioen op de 100m kroonde, komt dit jaar niet meer in actie. Dat heeft de Italiaanse sprinter op Instagram aangekondigd.

De 26-jarige Jacobs verraste op de Spelen door op de 100 meter naar de olympische titel te snellen in 9.80, een Europees record. Met de Italiaanse ploeg pakte hij vervolgens even verrassend het goud op de 4x100 meter.

Er staan dit seizoen nog vijf Diamond League-evenementen op het programma, waaronder de Memorial Van Damme in Brussel (3 september) en de tweedaagse finale in Zürich (8-9 september).

Manager Marcello Magnani liet donderdag weten dat de plotseling wereldberoemde atleet niet door blessures of andere gezondheidsproblemen heeft besloten een pauze in te lassen. “Hij heeft simpelweg zóveel gegeven dit jaar, alles wat hij had. Dus voluit doorgaan met wedstrijden betekent alleen maar risico lopen geblesseerd te raken”, aldus Magnani.

Jacobs kwam onlangs nog in opspraak omdat hij gelinkt wordt aan een grootschalig onderzoek. De spilfiguur is een bevriende bodybuilder en sportdiëtist. Dat pluisde The Times uit.