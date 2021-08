Dit is de mooiste Limburgse zomerfoto van juli 2021

De Goestingredactie roept de hele zomer haar lezers op om de mooiste zomerbeelden uit onze provincie in te sturen. Jullie kozen de mooiste van juli.

We werden overstelpt met mooie kiekjes uit Limburg. De Goestingredactie maakte een eerste selectie, die de hele maand te zien waren op de backcover van het weekendmagazine. Uit die twintig beelden konden jullie de afgelopen week het allermooiste beeld kiezen. De stemmen zijn ondertussen geteld.

Dit vinden jullie het mooiste zomerbeeld van juli 2021:

Proficiat Marijke Heylen! Zij maakte deze foto in Oudsbergen: “Deze libelle laat zijn vleugels drogen in het zonnetje bij het ochtendgloren.”

Wil jij ook kans maken op een iPhone 12? Doe dan mee aan de wedstrijd in augustus. Stuur de mooiste, Limburgse zomerfoto in via deze link. Succes!