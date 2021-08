Breekt Manchester City voor tweede keer deze zomer Engels transferrecord? “Bod van 150 miljoen euro op Harry Kane voorbereid”

Het was één van de grote geruchten vroeg in de transferzomer: Harry Kane zou Tottenham willen verlaten voor een avontuur bij Manchester City. Toen de Citizens vorige week Jack Grealish strikten voor een recordbedrag van 117 miljoen euro, werd het echter stil rond de spits van Spurs. Maar zie: volgens de Engelse pers zou City opnieuw een bod willen uitbrengen op Kane. The Guardian heeft het over een bedrag van maar liefst 150 miljoen euro.