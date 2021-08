© Action Images via Reuters

Met Romelu Lukaku heeft Chelsea opnieuw een Rode Duivel in huis gehaald, maar het verhaal van een andere Rode Duivel lijkt intussen wel ten einde bij The Blues. Michy Batshuayi, de voorbije seizoenen maar al te vaak uitgeleend, ziet zijn contract eind dit jaar aflopen en zou nu dichtbij een transfer naar Besiktas staan. Die club werd vorig seizoen nog kampioen in Turkije.