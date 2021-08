Elise Mertens en Aryna Sabalenka nemen maat van Fernandez en Marino in tweede ronde WTA Montreal

Elise Mertens en Aryna Sabalenka hebben in hun tweederondewedstrijd in het vrouwen dubbelspel in het Canadese Montreal (hard/2.830.000 dollar) donderdag de maat genomen van de thuisspelende tandem Leylah Annie Fernandez en Rebecca Marino. Het eerste reekshoofd haalde het met 7-6 (7/4) en 6-2.