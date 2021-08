Zaterdag Dylan Teuns Classic in Halen

Voorinschrijving is niet vereist. Vertrekken kan in gemeenschapscentrum De Rietbron aan de Sportlaan vanaf 7 uur en tot 11 uur voor de afstanden 90 en 120 km en tot 13 uur voor de 60 km. De ritten brengen de deelnemers in het zuiden van de provincie richting Tongeren. Er is een ruime parking en een gratis bewaakte fietsparking. Zes punten VWB. LW