Taliban lijken niet te stoppen: ernstige zorgen om Afghaanse hoofdstad Kaboel

De taliban rukken verontrustend snel op in Afghanistan. Donderdag konden de islamistische strijders vier provinciehoofdsteden innemen, inclusief hun belangrijkste trofeeën tot nu toe: Kandahar en Herat, de tweede en derde grootste Afghaanse steden, en het strategisch belangrijke Ghazni. De taliban hebben intussen het grootste deel van het land in handen, en de vrees voor hoofdstad Kaboel is nu acuut.