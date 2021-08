Het gaat dan toch gebeuren: Radja Nainggolan gaat zijn handtekening zetten onder een tweejarig contract bij Antwerp. Nainggolan vliegt vandaag met een privéjet naar de luchthaven van Deurne, later op de dag zal de deal helemaal beklonken zijn. Een gevoelige transfer want Nainggolan is ex-jeugdspeler en huidig ambassadeur van aartsrivaal Beerschot.