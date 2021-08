Inge Flipkens sluit deze week definitief de deur van bakkerij Boerenbrood in Berg-Neeroeteren. “Mijn grootvader begon zestig jaar geleden boerenbrood te bakken voor de buren”, zegt Inge. “Er was een winkel aan huis, maar we hebben ook vele jaren de Limburgse markten bezocht. Deze week sta ik elke dag in een andere Limburgse gemeente de allerlaatste keer op de markt.”