De coronacrisis heeft een grote invloed gehad op onze mobiliteit. De auto en het openbaar vervoer verliezen terrein, terwijl alternatieve vervoersmiddelen voor korte afstanden populairder werden. Dat blijkt uit de mobiliteits­barometer van verkeersinstituut Vias, dat daar kansen in ziet. “Als we hervallen in oude gewoonten zitten we meteen weer met dezelfde verkeers­problemen.”