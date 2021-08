“Blijkt morgen dat het gedaan is, het zij zo. Maar daar denk ik nu niet aan”

De Keizer van het Vlaamse lied kruipt weer op zijn troon. Na anderhalf jaar zonder publiek trapt Will Tura (81) volgende week zijn ‘Ronde van Vlaanderen’ af in Middelkerke. De start van een lang uitgesteld ­jubileumfeest dat in alle uithoeken van zijn oeuvre duikt. Voor Tura zelf is het vooral een ontlading, na een “bange en moeilijke” periode. “Maar vraag me niet wat de toekomst brengt. Ik leef gelukkig in het nu.”