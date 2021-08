Andries Bruil is klaar voor uitbreiding in België. — © Raymond Lemmens

Zutendaal

De Nederlandse uitbater van vakantieparken EuroParcs Group wil het komende jaar in ons land zes tot acht nieuwe resorts ontwikkelen. Dat heeft directeur Andries Bruil in een gesprek met de redactie gezegd. Twee daarvan komen in Limburg.