Biostatisticus Geert Molenberghs pleit voor mondmaskers in de klas in september. “Er zijn aanwijzingen dat jongere mensen zieker worden door de deltavariant, ook wanneer ze geen onderliggende aandoeningen hebben.” — © Raymond Lemmens

Hasselt

Zullen mondmaskers in september toch nog opduiken in de klas? Volgens de experten zouden door de huidige coronacijfers maskers verplicht moeten zijn voor zo goed als iedereen in middelbare scholen en voor leerkrachten in het lager onderwijs. Dat belooft nog een stevig discussiepunt te worden.