Freddy Loix was er de vorige keer (2019) in Ieper nog bij als deelnemer. — © VDB

WRC in Ieper

Vrijdag is de grote dag: het WK rally gaat voor het eerst aan de slag in ons land. Ieper staat op de WRC-kalender, maar de koning en de keizer van Ieper staat aan de kant. Freddy Loix, elfvoudig winnaar van Vlaanderens Mooiste, is alleen maar supporter.