In een documentaire op de Deense openbare omroep TV2 heeft Peter Embarek, de chef van de WHO-missie die in China de oorsprong van het coronavirus probeerde te achterhalen, de theorie dat het virus uit een laboratorium is ontsnapt als “waarschijnlijk” bestempeld. Op 29 maart concludeerde de missie nochtans dat een incident in het Virologisch Instituut van Wuhan “hoogst onwaarschijnlijk” was.