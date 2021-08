Met Qala-e-Now hebben de taliban donderdagavond een derde provinciehoofdstad op een dag tijd veroverd. Dat bevestigen een provincieraadslid en een parlementslid aan het Duitse persagentschap dpa. Eerder op de dag namen ze al Herat, de derde grootste stad van het land, en Ghazni in. In totaal zijn nu al twaalf provinciehoofdsteden in handen van de taliban.