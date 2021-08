Hasselt

Het iconische mijngebouw aan de Kempische Steenweg in Hasselt, dat vroeger eigendom was van de Limburgse Investeringsmaatschappij LRM, komt in handen van twee Limburgse zorginstellingen. De vzw’s Stijn en Integro zullen er hun ondersteunde diensten huisvesten. De twee partners willen op deze unieke manier ook aan kruisbestuiving doen om zo een nog betere zorg op maat aan te bieden.