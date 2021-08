Genk

Naar het voetbal. Dit weekend krijgen we weer volle of op z’n minst goedgevulde stadions te zien. Door de invoering van het Covid Safe Ticket in het Belgische voetbal, mag het weer. De clubs wachten er al lang op en doen met veel plezier de extra inspanningen die nodig zijn. Wij trokken vanmiddag naar de Genkse Luminus Arena.