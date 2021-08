Genk

Too Good To Go, de gratis app tegen voedselverspilling heeft op 3,5 jaar maar liefst 5 miljoen maaltijden van de vuilnisbak gered. Limburg vertegenwoordigt met 200.000 maaltijden nog geen vijf procent van het totale aantal. Volgens de initiatiefnemers zijn er nog te weinig Limburgse handelaars aangesloten. Viswinkel Vandermaesen in Genk is dat wel, en redt wekelijks een 15-tal maaltijden uit de vuilnisbak.