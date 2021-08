Oma en toyboy trotseren haters en verloven zich ondanks een leeftijdsverschil van 37 jaar

Quran McCain (24) en zijn verloofde Cheryl McGregor (61) hebben elkaar ontmoet toen hij net 15 geworden was. Op dat moment waren er nog geen romantische gevoelens in het spel, tot vorig jaar.

Ondanks dat hij jonger is dan een van haar eigen kinderen, zeggen ze allebei dat hun seksleven fantastisch is. Cheryl, die oma is van 17 kleinkinderen, zei dat ze wel van streek raakte door de haatdragende opmerkingen die online werden geplaatst, waar ze trots video’s van hun leven deelt.

Maar ondanks alles hebben ze zich onlangs toch verloofd. Het dappere paar heeft zelfs een Only Fans-account opgezet.

“Ook al is het een groot leeftijdsverschil, we denken er nooit aan omdat Cheryl een erg jonge geest, ziel en hart heeft. Ik denk dat de grootste misvatting is dat ik haar gebruik of wacht om in het testament te worden geplaatst.” aldus Quran.

(kabu)