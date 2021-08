Door een coronabesmetting moest Jelle Geens de olympische triatlon aan zich voorbij laten gaan. Hij kon in extremis wel meedoen aan de Mixed Relay. — © BELGA

Nog geen twee weken na de Mixed Relay op de Olympische Spelen slaat de internationale triatlonwereld zijn tenten op in Canada voor wereldbekermanches in Montreal en Edmonton. Ook Zoldernaar Jelle Geens tekent present. “De knop is omgedraaid”, vertelt de ex-winnaar van de WB-manche van Montreal na zijn coronaforfait op de Spelen.