Zomerschool draait op volle toeren

De zomerschool - vorig jaar door het gemeentebestuur voor het eerst ingericht om de leerachterstand van kinderen, opgelopen tijdens de coronacrisis bij te werken - is ook dit jaar een succes. Ze is gestart op maandag 9 augustus en loopt tot en met vrijdag 20 augustus.

“In tegenstelling met de vorige editie is de focus van dit jaar gericht op de leerlingen van de derde kleuterklas en het eerste en tweede leerjaar. Kinderen die het tijdens het voorbije schooljaar moeilijk hadden met leren, krijgen nu een duwtje in de rug waardoor ze in september sterker en zelfzekerder voor de dag kunnen komen” aldus schepen Christel Gorissen (Vooruit/Groen).

Dit jaar wordt de zomerschool georganiseerd in vrije basisschool ’t Bieske, in de gemeentelijke basisschool in Rekem en in het Pyxiscollege campus Sint-Vincentius in Lanaken-centrum.

“De kinderen worden in groepen van maximum 15 leerlingen ingedeeld, waardoor elk kind voldoende aandacht krijgt. In de voormiddag wordt hoofdzakelijk aandacht besteed aan taal en rekenen. Die lessen worden begeleid door twee of drie leerkrachten, terwijl in de namiddag ruimte is voor sport en ontspanning. Aanvankelijk waren er 109 kinderen ingeschreven, maar de eerste dagen waren een aantal ‘vakantiegangertjes’ nog niet aanwezig” weet de schepen.

De zomerschool is een hele organisatie die een maandenlange voorbereiding vergde en gaandeweg vooral ook heel veel personeelsinzet: 24 leerkrachten-vrijwilligers, 12 jobstudenten, 6 medewerkers van de dienst welzijn, meerdere medewerkers van de speelpleinwerking en van de gemeentelijke technische en culturele dienst en een tweetal vrijwilligers. Elk deelnemertje ontving bij de start een schrijf- en tekenpakket of knutselpakket. Vrijdag 20 augustus wordt de zomerschool 2021 afgesloten met een afscheidsfeestje. Uiteraard coronaproof net zoals heel de tiendaagse.