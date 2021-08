Een twintigtal leden van het 3de bataljon parachutisten die op een feestje in de kazerne dansen, alcohol drinken en zich niks van de strenge coronamaatregelen aantrekken. En een stripteaseuse die de streng beveiligde kazerne van Tielen is binnengesmokkeld en de aanwezigen van het feestje entertaint. Het is allemaal te zien op een reeks filmpjes die nu gelekt zijn. De legerleiding reageert furieus en opent een onderzoek.