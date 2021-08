De woning ligt vooraan in de Anjerstraat. — © Luk Weyens

Diest

Een man van 39 jaar uit Diest is woensdag om het leven gekomen na een steekpartij in de Anjerstraat. Tijdens een ruzie tussen vier mensen werd een mes getrokken en werd de man verwond. Hij overleed in het ziekenhuis. De drie andere betrokkenen zijn opgepakt.