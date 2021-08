Frances Lefebure in alle stilte getrouwd met Boris Van Severen

Frances Lefebure (32) en Boris Van Severen (32) zijn in het grootste geheim getrouwd. Dat maakte het BV-koppel gisteravond zelf wereldkundig met enkele romantische online kiekjes.

Het huwelijk vond plaats op 22 juli, in intieme kring. Lefebure en Van Severen nodigden vrienden en familie uit op een barbecue, waar ook de twee zonen van Van Severen uit een eerdere relatie aanwezig waren. “De beste barbecue in tijden”, noemt de GR5-acteur het.

Dat de twee verloofd waren, hielden ze stil. Het koppel is intussen bijna twee jaar samen, maar liep aanvankelijk niet in de schijnwerpers met hun relatie. Pas in juni verschenen ze zij aan zij in het openbaar, op de rode loper van het filmfestival van Oostende. Op sociale media delen ze wel al geruime tijd gretig foto’s van elkaar. Daar gingen ze ook samen op zoek naar een huis in de groene rand rond Gent. Met hun jawoord zetten Lefebure en Van Severen nu een volgende grote stap.

In een recent interview vertelde Lefebure al dat ze de rest van haar leven met Van Severen wilt delen. “Altijd samenblijven met Boris is mijn grote droom.” Het pasgetrouwde stel is momenteel samen te zien in de serie F*** very much. Lefebure speelt er de hoofdrol, Van Severen een bijrol als haar ex-lief. Eerder deelden ze ook het scherm in de VTM-reeks Studio tarara.

