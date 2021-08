STVV trekt zaterdag naar de Oostkantons om er de verrassing van het competitiebegin te bekampen. Onder aanvoering van ex-Kanarie Stef Peeters (29) is Eupen nog ongeslagen. “Onze kern is identiek aan die van vorig seizoen, bijgevolg zijn we goed op elkaar ingespeeld”, verklaart de Oudsbergenaar, die tegen KV Mechelen nog beslissend was met een doelpunt en een assist.