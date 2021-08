Apothekers namen al 140.000 snelle antigeentesten af

In vier weken tijd hebben de apothekers in België al zowat 140.000 mensen getest op COVID-19 via een sneltest. Dat meldt het Vlaams Apothekers Netwerk (VAN)

In Vlaanderen werden tot nu 50.022 testen afgenomen. In Wallonië waren dat er 57.298 en in Brussel ligt het aantal op 28.801. “We zitten vele werkdagen tussen de 5.000 à 9.000 afgenomen sneltesten per dag in de Belgische apotheek, een succes”, aldus het VAN. “Het is duidelijk dat de afname bij de apotheek bij de burger goed ingeburgerd is.”

Mensen kunnen voor zo’n antigeentest terecht in 1.400 Belgische apotheken, dat is zowat een derde van het totaal. De prijs bedraagt tussen de 25 en 30 euro per test en de test is daarmee goedkoper dan een PCR-test. Het resultaat is na een kwartier gekend en staat vier uur later op het COVID-testcertificaat.

Vanaf morgen/vrijdag moeten burgers, om toegang te krijgen tot openluchtevenementen met minstens 1.500 mensen, een Covid Safe Ticket (CST) hebben: dat kan ook met een negatieve sneltest van maximaal 24 uur oud. Vanaf 1 september kan een CST ook voor indoorevenementen met meer dan 1.500 toeschouwers.