Bij controles in de Stationsstraat in Herk-de-Stad en aan het Leopoldplein in Hasselt hebben woensdag 9 van de 295 gecontroleerde bestuurders positief geblazen. Daarnaast werden nog pv’s opgesteld voor onder meer ongeldige verzekeringen en keuringsbewijzen. Eén voertuig werd getakeld. siol