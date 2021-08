Conner Rousseau doet Koen Wauters schrikken: “Ik stuur weleens berichten met Zita”

In het VTM-programma ‘Waarheid, durven of doen’ van donderdagavond doet Vooruit-voorzitter Conner Rousseau een opvallende uitspraak over Zita Wauters (16), de dochter van zanger Koen Wauters.

Koen Wauters schrikt zich tijdens de aflevering een hoedje wanneer hij van Conner Rousseau (28) hoort dat hij weleens berichten stuurt met zijn dochter Zita (16).

“Zita is me beginnen volgen tijdens mijn deelname aan De slimste mens en sindsdien hebben we af en toe contact”, vertelt Rousseau in Het Laatste Nieuws. “Ik gaf haar weleens een compliment over een outfit die ze aanhad op de cover van een magazine. Maar Koen mag gerust zijn hoor, alles is puur vriendschappelijk.”

Daarnaast antwoordt de Vooruit-voorzitter ook openhartig op de vraag “Of je je weleens zorgen hebt gemaakt over je mentale gezondheid”.

“Tijdens de tweede lockdown heb ik me bij momenten behoorlijk eenzaam gevoeld”, zegt de Vooruit-voorzitter. “In de eerste lockdown was ik zo druk bezig met de regeringsvorming dat ik niet veel tijd had om aan iets anders te denken. Maar in die donkere maanden in het najaar heb ik heel veel alleen thuis gezeten. Ook op oudejaarsavond. Ik besefte toen dat voorzitter ook een eenzame job kan zijn.”