Een praalgraf dat nog altijd te bezichtigen is in het hart van China, als enige westerling ooit een bijzondere eer betuigd door de Chinese keizer, en aanspraak op de titel ‘ontwerper van de allereerste automobiel in de geschiedenis’: het leven van Ferdinand Verbiest lijkt wel een triomftocht. Maar het had allemaal vroegtijdig kunnen eindigen in een smerige folterkerker.