Minder dan 3 procent van coronapatiënten in het ziekenhuis is volledig gevaccineerd

Minder dan 3 procent van de mensen die met Covid-19 in het ziekenhuis belanden, is volledig gevaccineerd. Dat blijkt uit de meest recente cijfers van gezondheidsinstituut Sciensano.

LEES OOK. Vaccinatiegraad blijft stijgen, maar ziekenhuisopnames ook: hoe kan dat?

Bijna alle covidpatiënten die onlangs gehospitaliseerd werden, waren dus (nog) niet volledig ingeënt. Er is een opmerkelijke stijging onder de 20- tot 39-jarigen die in het ziekenhuis worden opgenomen na een coronabesmetting, maar velen van hen en dan vooral de jongsten uit die leeftijdscategorie hebben nog niet de kans gekregen om een vaccin te halen of hebben maar één prik gekregen en zijn niet volledig beschermd. Epidemioloog Boudewijn Catry van Sciensano verwacht dat de ziekenhuisopnames onder hen zullen dalen eens zij volledig geïmmuniseerd zijn.

De epidemioloog merkt ook op dat de vaccinatiegraad bij de 25- tot 34-jarigen wat aan het slabakken is. Daar zal volgens hem een tandje moeten worden bijgestoken om hen te overtuigen zich te laten vaccineren. Ook in Brussel zijn extra inspanningen nodig om mensen over de streep te trekken om zich toch te laten inenten.

Tachtig procent gevaccineerd

Acht op de tien volwassenen in België zijn volledig gevaccineerd tegen het coronavirus. Het aantal volledig gevaccineerde mensen staat op iets meer dan 7,5 miljoen. Dat komt overeen met 65,2 procent van de volledige bevolking. Bij de volwassenen is de kaap van 80 procent bereikt.

Bijna 8,25 miljoen mensen hebben al minstens een eerste prik gekregen. Dat komt overeen met 71,6 procent van de volledige bevolking, bij de volwassenen gaat het om 84,3 procent.

Vlaanderen staat al net iets verder in de vaccinatiecampagne. Net geen 70 procent van de hele bevolking is er volledig gevaccineerd en ruim 85 procent van de volwassenen.

Intussen worden in België al enkele weken ook minderjarigen (vanaf 12 jaar) gevaccineerd. In de leeftijdsgroep 12-17 jaar is intussen 18 procent volledig gevaccineerd, ongeveer 60 procent kreeg minstens een eerste prik.