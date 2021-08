Hij vertrok in allerijl vanuit Denemarken, waar hij al de eerste etappe van de Ronde van Denemarken achter de kiezen had. Maar uiteindelijk kwam Yves Lampaert toch nog te laat voor de geboorte van zijn eerste kindje. “Toch een uur of zeven”, laat Lampaert aan Radio 2 West-Vlaanderen weten. “Ik heb de bevalling live gevolgd via Facetime.”