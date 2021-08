Hip voor in je haar: een minivlechtje aan beide kanten van je gezicht

Twee vlechtjes die aan de zijkant van je gezicht bengelen is de hipste haartrend van het moment, zo bewijzen onder meer realityster Kylie Jenner en modeblogster Chiara Ferragni. Het beste nieuws: je kunt de hype meteen zelf uitproberen, wan moeilijk is dit kapseltje helemaal niet.

De fijne vlechtjes - braided tendrils in het Engels - zijn een hit onder fashionista’s op sociale media. Het idee is eenvoudig: maak een middenscheiding in je korte, halflange of lange lokken en neem de twee voorste strengen haar aan beide kanten van je gezicht even apart. Verdeel die strengen elk in drie gelijke partjes en vlechten maar. Span de vlechtjes zeker niet te strak aan voor een nonchalant effect. Kun je er maar niet genoeg van krijgen? Maak gerust nog een vlechtje achter het eerste voor een meer romantische toets.

Handig om te weten: je kan de vlechtjes vastzetten met een transparant elastiekje ter hoogte van de haarpunten, maar ook een elastiek in de kleur van je haar is een optie. De bedoeling is namelijk dat het einde van de vlechtjes niet opvalt. Er komt wat meer styling bij kijken als je elastiekjes achterwege wil laten. Verstuif in dat geval een verstevigende lak op de voorste haarlokjes en zet tijdelijk vast met een schuivertje. Als de lak opgedroogd is, mag het schuivertje eruit en zul je zien dat de haarpuntjes gefixeerd loshangen.

Wat doe je met de rest van je haar? Volgens BV-kapper Jochen Vanhoudt kun je er weelderige beachwaves in verwerken, die in combinatie met de vlechtjes een bohemian look geven. Wil je het sluik en nineties, dan kun je de vlechtjes met een platte tang gladstrijken met de rest van je lokken. Of laat de vlechtjes loshangen en draai de rest van het kapsel in een hoge staart of dot.

Weetje: het is niet de eerste keer dat vlechtjes aan de zijkant van het gelaat populair zijn bij fashionista’s. Twee jaar geleden verscheen Margot Robbie met het speelse kapsel op de rode loper en ook model Bella Hadid maakt zich de stijl vaak eigen.

