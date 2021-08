Belgische kust verliest mascotte: zeehond Oscar dood aangetroffen op strand

Oscar dook geregeld op langs de Belgische kust. Hij was de enige zeehond die echt tot op het strand kwam. — © Luc David

De Panne/Koksijde/Nieuwpoort/Middelkerke/Oostende/Bredene/De Haan/Blankenberge/Zeebrugge/Knokke

Oscar, de oude grijze zeehond die zich de afgelopen twee jaar vaak liet spotten op het strand, werd donderdagochtend dood aangetroffen in De Haan. De zeehond stierf wellicht een natuurlijke dood. "We zijn bedroefd, maar aan de andere kant blij dat we hem zo vaak konden zien en beschermen", zegt Luc David van het NorthSealTeam, dat Oscar adopteerde als mascotte.