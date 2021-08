De man die 66 miljoen euro verloor deze zomer: NBA-ster gaat viraal met foute gok

Als atleet kan je al eens een gok wagen. Zeker in de Verenigde Staten, waar de zogenaamde ‘free agency’-periode zorgt voor een lawine aan transfers van spelers die einde contract zijn. Maar soms loopt een gok slecht af. Vraag dat maar aan Dennis Schröder.

De Duitse point guard speelde afgelopen maand nog op de Olympische Spelen met zijn land. De 27-jarige Schröder is al sinds 2014 actief in de NBA. Eerst voor Atlanta, dan voor Oklahoma City en vorig seizoen voor de LA Lakers aan de zijde van LeBron James. Hij was daarbij goed voor gemiddeld ruim 15 punten en bijna 6 assists. Absoluut geen slechte cijfers.

Maar Schröder had slechts een contract van één seizoen ondertekend bij LAL en was dus een vrij speler deze zomer. De Lakers wilden hem graag houden, maar de Duitser weigerde een vierjarig contract ter waarde van 84 miljoen dollar (71,5 miljoen euro). Hij hoopte in ‘free agency’ een betere deal te krijgen van een andere club na zijn degelijk seizoen.

Maar… die aanbieding kwam er niet. In plaats van 21 miljoen dollar (17,9 miljoen euro) per jaar te verdienen bij de superploeg van de Lakers, die naast Anthony Davis nu ook Russell Westbrook in huis hebben, zette Schröder zijn krabbel onder een contract van één seizoen bij de Boston Celtics. Hij zal er 5,9 miljoen dollar (5 miljoen euro) verdienen.

Een verschil van ruim 66 miljoen euro dus. Schröder was dan ook een tijdlang ‘trending’ op sociale media aangezien niemand begreep hoe hij zo de mist kon ingaan.

