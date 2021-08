Olympiër verrast vrouw die taxi naar stadion betaalde met gouden medaille

Het had niet veel gescheeld of Hansle Parchment, olympisch kampioen op de 110 meter horden, was zelfs niet aan de start geraakt in de finale. Dankzij een Japanse vrijwilliger die hem uit de nood hielp, raakte hij nipt op tijd in het stadion. Op sociale media deelde Parchment een video waarop te zien is hoe hij de jongedame verrast met zijn gouden medaille.