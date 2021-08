Mack en Payson (3) werden onafscheidelijk toen ze elkaar leerden kennen in het ziekenhuis. Tijdens hun kankerbehandeling vonden ze steun bij elkaar. Nadat de twee het ziekenhuis genezen mochten verlaten, hadden ze elkaar zeker twee maanden niet gezien. Eind juli brachten hun ouders daar verandering in en het weerzien was hartverwarmend.