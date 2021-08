Snelheidscontroles in Genk: 38 bestuurders geflitst

Bij snelheidscontroles woensdag tussen 10 en 15 uur in Genk zijn 38 overtreders geflitst. In totaal werden meer dan 1.100 bestuurders gecontroleerd. Eén bestuurder zat achter het stuur ondanks een vervallen voorlopig rijbewijs. Zijn auto werd geïmmobiliseerd. Een andere bestuurder was onder invloed van drugs en speelde zijn rijbewijs onmiddellijk kwijt voor een periode van 15 dagen. Verder stelde de politie nog 18 andere verkeersovertredingen vast, zoals het niet dragen van de gordel, het niet gebruiken van een kinderzitje, vervallen keuring en technische gebreken. maw