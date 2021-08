Vrijdag 13 augustus onderbreking watervoorziening

De rioleringswerken in het tweede deel van de Markt zijn gestart. Morgen, vrijdag 13 augustus, zal een deel van het centrum geen watervoorziening hebben.

De bewoners en handelaars van de Nieuwstadstraat, de zone rond de Markt waar gewerkt wordt en het Vrijthof (aan de kant van het voormalige restaurant Larissa) nemen dus best hun voorzorgen. De duur van deze onderbreking is maximaal de ganse dag. De medewerkers van De Watergroep zullen alles in het werk stellen om de hinder te beperken tot een kortere periode.