Inbraak in voetbalkantine in Opoeteren

In een huis in de Kampstraat in Opoeteren is woensdagavond een inbraak vastgesteld. De daders hadden een raam aan de zijkant ingeslagen. De kamers werden doorzocht. De buit is niet bekendgemaakt. De politie onderzoekt de inbraak.

Even verderop in de Ketelstraat werd donderdagochtend opgemerkt dat was ingebroken in de voetbalkantine. Rond 5.45 uur kreeg de secretaris van de voetbalclub een alarmmelding. De daders hadden meerdere ramen beschadigd. Het geldkistje werd gestolen uit de kantine. maw