Eigenaar van sportschool en een consultant: dit zijn de koppels van ‘Temptation island’

Donna en Nico uit Rumst (BE)

De 26-jarige Donna, een zelfstandige schoonheidsspecialiste, en de 26-jarige Nico, die werkt als transporteur, zijn 2,5 jaar samen. Voor haar sloeg de vonk over toen ze hem voor het eerst zag, ze voelde zich naar eigen zeggen “meteen tot hem aangetrokken”. Lang hoefde ze niet te wachten: na een avondje uit samen was het wederzijds.

Daarna ging het snel: na hun eerste vakantie trok Nico bij haar in. En ze zetten intussen nog enkele stappen: ze kochten een appartement en hebben twee hondjes. Maar Nico ergert zich soms aan de jaloerse houding van Donna en voelt vaak wantrouwen. Daarom wil hij bewijzen dat dat onnodig is, en testen ze of ze écht de ware zijn voor elkaar.

Delphine en Bert uit Nederzwalm (BE)

De 27-jarige Delphine, die werkt als winkelbediende bij een traiteur, en de 33- jarige Bert, een zelfstandige energieconsultant, hebben elkaar leren kennen in het uitgaansleven. Delphine had op dat moment een relatie, maar na enkele dates koos ze toch voor Bert. Opposites attract, vinden ze, want ze noemen zichzelf “absolute tegenpolen”. Dat lijkt aardig te lukken, want het stel is intussen al tien jaar samen.

Vier jaar geleden maakte Bert evenwel een uitschuiver: hij kuste met een andere vrouw en verzweeg het voor Delphine. Die misstap leidt nog geregeld tot pittige discussies, dus moet een vlekkeloze passage op Temptation island daar voorgoed komaf mee maken.

Wouter en Julia (NL)

De 30-jarige Wouter, eigenaar van een sportschool, is anderhalf jaar samen met de sociale, 24-jarige Julia, die haar eigen beautysalon heeft. De twee leerden elkaar kennen via een datingapp, maar door enkele slechte ervaringen in het verleden vindt Wouter het lastig om Julia volledig te vertrouwen. Dat gaat in twee richtingen, want ook Wouter is niet eerlijk geweest aan het begin van hun relatie. Temptation island moet duidelijk maken of een toekomst samen tot de mogelijkheden behoort.

Koen & Deborah (NL)

De zorgzame 24-jarige Deborah, een verkoopmedewerker, en de zelfzekere 27-jarige Koen, een programmeur, zijn al negen jaar samen. Toen ze pas een koppel waren, hadden ze allebei nog contact met anderen, waardoor het vertrouwen een deuk kreeg. Net doordat ze al zo lang een relatie hebben, vragen ze zich af of er toch niet iemand beter bij hen past. Aan Temptation island om antwoorden te bieden.

